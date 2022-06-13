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Литовці придбали для передачі Україні 110 антидронових рушниць EDM4S вартістю 1,5 млн євро

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Литовці придбали для передачі Україні 110 антидронових рушниць EDM4S вартістю 1,5 млн євро
Литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.

Про це повідомив литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Антидронові рушниці литовського виробництва будуть доставлені до України якнайшвидше. Їх планують розподілити між 35 підрозділами ЗСУ.

"Ми прозвали їх Оркрист – "Убивця орків". Толкін би зацінив", – зазначив Тапінас.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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  • Валентина Саюн
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  • Сергей Владимирович b9c38e15
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