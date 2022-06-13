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Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб

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Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб
Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали. Противник має проблеми із комплектуванням особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ 13 червня. 

"Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13 червня

Топ коментарі

  • Urs
    смена когда кончается? или сегодня в ночь?
  • Slava Investor
    У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
  • Лидия Севастьянова
    Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
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