Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб
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Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали. Противник має проблеми із комплектуванням особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ 13 червня.
"Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях", - зазначається у повідомленні.