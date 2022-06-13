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Всі мости зруйновано, але Сєверодонецьк не заблоковано, - Гайдай

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Всі мости зруйновано, але Сєверодонецьк не заблоковано, - Гайдай
Всі мости, що ведуть до Сєверодонецька зруйновано. Але місто не заблоковане, частина його перебуває під українським контролем.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інфрмує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю не захопили Сєверодонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах

Орки потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно", - написав Гайдай у фейсбуці.

За словами чиновника, навіть в разі швидкого вигнання російських окупантів з Сєверодонецька - поновити зруйновані комунікації до зими не вдасться.

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Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
    Цивільні, цивільні, бла, бла...
    Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
    Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
    А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
    Ви за ЗСУ думайте.
  • Дик Шелдон
    Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
    Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
  • Харьков Сумской
    Боже, бережи воінів ЗСУ.
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