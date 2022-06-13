Лише за офіційними даними, понад 200 дагестанців ліквідовані на війні в Україні, - InformNapalm

За даними з офіційних некрологів, кількість дагестанців з російських окупаційних підрозділів, яких ліквідували в Україні, перевищила 200 осіб.

Про це повідомили в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"У березні InformNapalm публікував статтю "Вантаж 200 їде до Дагестану: Москва відправляє на забій в Україну потенційних сепаратистів". З того часу ведеться таблиця зі статистикою 200-х із Дагестану. За даними з офіційних некрологів кількість дагестанців, які загинули за приказом Кремля в Україні за 3,5 місяця перевалила вже за 200 чоловік", - розповіли в спільноті.

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За інформацією спільноти, Дагестан вважається найбільш сепаратистською та бунтівною республікою у складі РФ. "Саме тому Москва так активно утилізує дагестанців на цій війні проти України", - зауважили в спільноті.