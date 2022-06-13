Вибух під час "святкування" дня Росії в окупованому Мелітополі влаштували загарбники, - мер Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров упевнений, що вибух, який стався вчора під час "святкування" дня Росії, влаштували самі загарбники.

Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чому впевнений, що вони самі його влаштували? Бо, перш за все, вибух стався у сміттєвому баку, який розташований поруч із "мвс" рашистської федерації. Ви собі уявіть, поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється пролунав потужний вибух і саме тоді, коли було їм потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити. Постраждали цивільні люди, але постраждали і колаборанти", - сказав Федоров.

Він зазначив, що загарбникам не вдалось провести день Росії в Мелітополі. Люди не прийшли в парк, де проходило "святкування". Щодо російських паспортів, які в суботу почали видавати в Мелітополі, то охочих їх отримати було лише 10.

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"Рашисти хочуть зробити якусь картинку, яку назвуть референдумом, і їм для цього люди і їхнє волевиявлення зовсім не потрібні. Коли їм надійде сигнал з москви, вони його зроблять, але це ні про що не говорить", - запевнив міський голова.

Федоров вважає, що окупаційна влада може називати свої дії "референдумом" чи якось інакше, але українських військових це не зупинить і захоплені території будуть повернуті Україні.

Мелітополь тимчасово захоплений російськими військами з кінця лютого.