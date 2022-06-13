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Вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття, - заступниця голови Єврокомісії Юрова

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Вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття, - заступниця голови Єврокомісії Юрова
Заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.

Вона підтвердила, що остаточний висновок Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України, а також Молдови й Грузії буде готовий у п’ятницю, 17 червня.

"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – додала Юрова.

Коментуючи пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, заступниця глави Єврокомісії зазначила, що це "подібні концепції".

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Топ коментарі

  • Vitaliy Darmits
    Я все ж таки переконаний , що пропозиція Британії в рази привабливіша , перспективніша і достойніша .
  • Снежок 76139880
    А я вважаю що це займе 33 роки 10 місяців і 3 дні.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    так... не поспішайте... це ж не вас вбивають...це ж не ви просите про допомогу..
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