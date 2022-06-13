Вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття, - заступниця голови Єврокомісії Юрова

Заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.

Вона підтвердила, що остаточний висновок Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України, а також Молдови й Грузії буде готовий у п’ятницю, 17 червня.

"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – додала Юрова.

Коментуючи пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, заступниця глави Єврокомісії зазначила, що це "подібні концепції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель