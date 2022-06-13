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Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

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Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні
Міністр закордонних справ України закликає партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї" , -  зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel

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