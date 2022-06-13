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Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня

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Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ Шольца цитує Spiegel Online, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати з на цю тему зараз", - сказав глава уряду після зустрічі з прем'єр-міністрами східної Німеччини на острові Римс поблизу Грайфсвальда, відповідаючи на питання про плани його візиту в Україну.

Представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Так Шольц передаст или не передаст?
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Ось і ми побачили цінності старої Європи, яка боїться перемоги України над рашею і перерозподіл свого впливу, тепер Польща, країни Балтії набирають обертів і показують порядність, людяність, співчуття, а це сьогодні головне і + Велика Британія, всім їм низький уклін і щира подяка.
  • user009
    макароны будут без сосиски
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