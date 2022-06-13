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США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить, - глава Пентагону Остін

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США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить, - глава Пентагону Остін
Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху", - зауважив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ.

Він підкреслив, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу. "Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці", - уточнив Остін.

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Він запевнив, що США й інші країни продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше підтримки та допомогти ЗСУ досягти успіху. Остін зауважив, що цього тижня Сполучені Штати втретє скличуть Контактну групу з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3"), яка, за його словами, лише збільшує кількість своїх членів.

"Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території",- зауважив глава Пентагону.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Дякуємо! Діло пахне жареним, орком
  • Urs
    одних только 155-миллиметровых стволов надо еще несколько сотен + б\к, из которых половина с газогенераторами. А на эти орудия еще надо людей обучить...
    Когда не внутри процесса, то всё кажется ****************.
  • Павло ШОвте
    Zелені, уявіть як ви вже всіх дістали!! 73%, засуньте свої погані язики Zелє в його немиту дупу.
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