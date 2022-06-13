Нацполіція заблокувала виведення 200 млрд грн компаніями, що мали зв'язки з РФ і Білоруссю, - Єнін

Національна поліція України заблокувала виведення активів майже 7 тисяч компаній, які мали господарські відносини з РФ та Білоруссю.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Буквально протягом останніх 2 місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією або Білоруссю , чим запобігли виведенню коштів на суму до 200 млрд гривень у зазначені країни", - сказав Єнін.

За його словами, накладено арешт на активи цих компаній на загальну суму близько 21 млрд грн.

"Ми завдали превентивного удару по російським олігархам, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд гривень. Ще є дуже довгий перелік об'єктів, які опинилися під арештом", - заявив заступник міністра.

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