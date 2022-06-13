Зеленський і Рютте обговорили євроінтеграційний шлях України

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Провів перемовини з Прем’єр-міністром Нідердандів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!"

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