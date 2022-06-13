Міноборони Британії не має даних про кількість британців, які воюють в Україні

Міністр оборони Британії Бен Воллес каже, що не знає, скільки британських громадян воюють в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Проста реальність така, що ми не знаємо", - сказав він депутатам у відповідь на запитання "тіньового" міністра оборони Джона Хілі.

Воллес сказав, що на початку конфлікту у лютому політики "публічно зробили заяви, щоб спробувати утримати" громадян Великої Британії від участі у війні в Україні.

Він додав, що двоє британців, захоплених у полон і засуджених до страти за боротьбу з російськими військами, "самі жили в Україні чи були наполовину українці".

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"Але щодо осіб, які вирішили з власної волі піти і воювати, окремо від Сполученого Королівства або навіть окремо від будь-якого військового персоналу Сполученого Королівства, ми не знаємо про їхню загальну кількість", - сказав Воллес.

Він додав, що це питання порушувалося перед його українським колегою декілька разів.

Як повідомлялося, речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру 13 червня повідомив, що у лавах української армії воюють громадяни 55 країн, найбільше - американців і британців.