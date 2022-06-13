На східному напрямку протягом 13 червня знищено 3 склади, 2 міномети, 1 БМП та 48 окупантів, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; БМП – 1; спеціальна техніка – 1; мінометів – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; склад з б/п – 2; склад з ПММ – 1".