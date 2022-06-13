Внаслідок ракетного обстрілу Прилук жертв немає
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У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук Чернігівської області жертв немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Працюємо в Прилуках. На щастя, дякуючи Богові, за результатами ворожого ракетного обстрілу жертв нема. Всі необхідні заходи оперативно вжиті. Дякую! Не втрачаємо пильності!" - написав Чаус.
Він повідомив, що всіх людей, які потребували евакуації, евакуйовано, а пожежу локалізовано.