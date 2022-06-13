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Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО

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Російський безпілотник скинув боєприпас на жителів Сумщини. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, 2 поранено.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 01

"Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув...", - написав чиновник у фейсбуці.

Крім того, Сумщину двічі обстріляли з мінометів з території РФ.

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 02
Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 03

Також читайте: Зранку Сумщину двічі обстріляно із міномета з російської території. Зафіксовано понад 30 вибухів, - Живицький

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 04

"Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада.

Близько 17 години Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів", - повідомив Живицький.

Також читайте: Росіяни бомбили з дрона й обстріляли з артилерії громаду на Сумщині, - Живицький

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 05
Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 06

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Топ коментарі

  • время
    Доки не почнуть горіти кацапські селища, війна не закінчиться. Білгород має стати другим Маріуполем.
  • saper
    якщо ми не почнемо знищувати цю нечисть на їхній території - це буде продовжуватися вічно
  • Игорь Билык
    Я так понял бинокль беспилотник высматривать на одной из самых протяженных границ со свинособакией , и с ака его сбивать? Сразу видно профессионала.
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