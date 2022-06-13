"Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналіст Денис Казанський оприлюднив думки мешканців окупованого Донецьку, які підтверджують той факт, що місто обстрілюють росіяни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "Сьогодні по Донецьку цілий день завдавали артударів. Причому самі жителі фіксують, що стріляють практично із самого Донецька. На відео здивованого донеччанина чітко чутно мінус - і відразу приліт через 2 секунди.

Ситуація просто один на один із тією, що була в Луганську у 2014. По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам. Вихідні з лінії фронту не було б чути у центрі міста".

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Журналіст продовжив: "Навіть ДНРівці визнають, що діється щось незрозуміле (хоча насправді зрозуміле).

Так званий депутат народної ради ДНР Олег Фролов (на фото) пише: "Вихлоп - 2 сек. розрив. Я тупо не розумію, що відбувається"

Коментарі до його посади теж характерні – місцеві усі розуміють. Як і 2014 року, Донецьк обстрілюють самі росіяни. ЗСУ за всі роки війни таких ударів по центру Донецька ніколи не завдавали".