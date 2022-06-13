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"Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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"Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Журналіст Денис Казанський оприлюднив думки мешканців окупованого Донецьку, які підтверджують той факт, що місто обстрілюють росіяни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "Сьогодні по Донецьку цілий день завдавали артударів. Причому самі жителі фіксують, що стріляють практично із самого Донецька. На відео здивованого донеччанина чітко чутно мінус - і відразу приліт через 2 секунди.

Ситуація просто один на один із тією, що була в Луганську у 2014. По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам. Вихідні з лінії фронту не було б чути у центрі міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли центр Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

Журналіст продовжив: "Навіть ДНРівці визнають, що діється щось незрозуміле (хоча насправді зрозуміле).

Так званий депутат народної ради ДНР Олег Фролов (на фото) пише: "Вихлоп - 2 сек. розрив. Я тупо не розумію, що відбувається"

Коментарі до його посади теж характерні – місцеві усі розуміють. Як і 2014 року, Донецьк обстрілюють самі росіяни. ЗСУ за всі роки війни таких ударів по центру Донецька ніколи не завдавали".

Вихлоп - 2 секунди розрив, - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові 01

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так а чё? Народ Макеевки не имеет права на самоопределение?
    Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
    Да, кацапы?
  • vlah
    2-3 сек- ****** даже не из Макеевки, а тупо из Донецка в Донецк. Ну, местным овощам так и надо. "Нас @бут, а мы крепчаем"- рабское быдло.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    донецькі так і залишилися для росіян хохлами - яких на бійню та в гній не шкода.

    Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.

    Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝

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