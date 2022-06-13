Німеччина поставить Україні більше зброї, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні та поставити додаткову зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми суттєво розширюємо нашу підтримку. Ми поставимо Україні зокрема сучасну систему протиракетної оборони та радар для виявлення артилерії", - зазначив Шольц журналістам у Берліні в понеділок.

Шольц повідомив, що Німеччина не має наміру відмовлятися від постачань Україні важкого озброєння та планує нові постачання.

Він нагадав, що Німеччина вже постачала Україні протиракетну зброю, бронетранспортери, амуніцію. Також, про що повідомлялося раніше, парламент ФРН погодив постачання німецьких зенітних самохідних установок "Гепард" та самохідних артилерійських установок PzH 2000 (нім. Panzerhaubitze 2000). Очікується, що таких установок буде поставлено сім одиниць.

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