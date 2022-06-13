У посольстві Франції спростували коментар щодо можливого візиту Макрона в Київ

Посольство Франції в Україні опублікувало спростування коментаря першого радника дипмісії в Україні Бруно Коссанеля щодо можливого візиту президента Макрона в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, у посольстві заявили, що категорично заперечують коментар Коссанеля: "Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту".

Посольство Франції в Україні також заявило, що відкликає повідомлення про те, що 15 червня Макрон відвідає Київ.

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