У посольстві Франції спростували коментар щодо можливого візиту Макрона в Київ
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Посольство Франції в Україні опублікувало спростування коментаря першого радника дипмісії в Україні Бруно Коссанеля щодо можливого візиту президента Макрона в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, у посольстві заявили, що категорично заперечують коментар Коссанеля: "Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту".
Посольство Франції в Україні також заявило, що відкликає повідомлення про те, що 15 червня Макрон відвідає Київ.