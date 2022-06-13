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Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський

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Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні немає людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме шлях України до перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не маємо іншого вибору, ніж вибивати окупантів з усіх наших територій, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • 5 копійок
    Чому не закінчується війна? Хто наживається на війні?
  • Павло ШОвте
    ЗЄ, як не ховайся за лайномарафоном, а за Чонгар і Захисників Маріуполя відповідати доведеться. Пам'ятаєш як ти Пороху на стадіоні кричав, вєрнітє пацанов? Українці до тебе, поверни Захисників Маріуполя!
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