Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні немає людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме шлях України до перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - сказав Зеленський.