Уряд Німеччини занепокоєний використанням Росією забороненої зброї в Україні: "Відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності"

Відповідальні за використання заборонених боєприпасів в Україні мають бути притягнуті до відповідальності.

Так прокоментували в німецькому уряді нову доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про обстріли житлових районів Харкова забороненими касетними боєприпасами та некерованими ракетами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до уваги ці повідомлення та спостерігаємо за тим, про що повідомляється, з великим занепокоєнням… Як тільки ці дані будуть підтверджені, відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності та до суду", - заявив на брифінгу представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

Він нагадав, що в Харкові були вбиті сотні людей.

Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою додав, що ця інформація цілком вкладається у картину того, що відбувається, у повідомлення, які надходять з України. Дипломат зазначив, що "в попередні дні та тижні неодноразово надходила інформація, що Росія в багатьох областях не дотримується гуманітарного міжнародного права".

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Як повідомлялось, Amnesty International оприлюднила в понеділок, 13 червня, нову доповідь про вбивство російськими військами сотень мирних жителів в українському місті Харків. У документі наводяться свідчення про те, що війська РФ неодноразово використовували касетні боєприпаси 9N210/9N235 та касетні міни – обидва заборонені міжнародним правом. Невибіркові напади, що призводять до загибелі чи поранень мирного населення або пошкодження цивільних об’єктів, вважаються воєнними злочинами.