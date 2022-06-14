Росія випробовує проти України нові зразки озброєння, - Міноборони

Під час бойових дій в Україні російська армія використовує широкий спектр забороненої зброї, а також випробовує нові зразки озброєння.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому, дійсно, є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї. Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків, і все це тут застосовується", - заявила Маляр.

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Вона констатувала, що Росія порушує всі норми і звичаї війни.