Стефанчук закликав бельгійський парламент підтримати євроінтеграцію України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з Головою Сенату Федерального парламенту Бельгії Стефані Д’Оз і попросив про підтримку України на її шляху до членства у ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Українці складають екзамен на відповідність європейським цінностям і європейським принципам ціною життя. І це для нас є визначальним. Європа це бачить і підтримує", — зауважив Голова Верховної Ради.

Він підкреслив, що війна в Україні - війна проти європейських цінностей, проти права на вибір як фундаментальної європейської цінності.

"24 лютого росія, порушивши всі можливі заборони, кинула виклик Європі. Я дуже хочу, щоби через 4 місяці, 24 червня Європа дала відповідь росії", - наголосив Голова ВР.

Також Руслан Стефанчук подякував за підтримку, яку Україна отримує на рівні санкцій проти росії, де Бельгія лідирує серед країн, які утримали капітали рф - це 200 млрд євро.

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"Ми хочемо попросити вас і далі підтримувати цей санкційний тиск, допомагати з виділенням зброї для України. Путін перейшов у тривалий конфлікт, тому що це для нього вигідно… Це викликає забуття. Тому для нас важливо діяти швидко й у воєнному, і в економічному стані", - зазначив Стефанчук та запросив Бельгію до участі в післявоєнній відбудові України.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання продуктової безпеки, яка сьогодні стала нагальною у всьому світі. Голова українського Парламенту наголосив, що у її вирішенні є спільна відповідальність і України, і ЄС.

"Ми вже пройшли шлях від путінського "візьму Київ за два дні" - до 110-го дня повноцінної повномасштабної війни, де українці демонструють вершину людської стійкості", - закцентував Спікер українського парламенту, зауваживши, що Україні негайно потрібна новітня зброя, щоби припинити війну на виснаження.

На завершення він звернувся до бельгійського парламенту із закликом визнати важливі сьогодні для України речі: геноцидом українського народу Голодомор, який відбувся 90 років тому, та дії росії в Україні під час російсько-української війни.

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"Ми здійснюємо впровадження в Міжнародному кримінальному суді й дякуємо Бельгії за підтримку цього впровадження. Для нас важливо отримати юридичну оцінку тому, що робить путін, і примусити його нести і юридичну відповідальність, і майнову, щоби він здійснив репарації в сторону України", - зазначив Стефанчук.

Голова Сенату Федерального парламенту Бельгії Стефані Д’Оз закцентувала, що допомога Європи більше не може залишатися на словах - важливо переходити на дії. Зокрема, Бельгія має зробити все, аби допомогти виграти цю війну.

"Ми працюємо над жорсткими санкціями - це перша річ, яку ми маємо зробити. Друга річ - ми маємо обговорити відбудову України після війни", - підкреслила д’Оз.

За її словами, завдяки війні українці та європейці як ніколи зблизилися. Вона вважає, що як Україна, так і Європа мають пройти довгий шлях для змін. Д’Оз вірить, що Україна має місце в Євросоюзі, а українці усвідомлюють вимоги для цього.

"Якщо ми зараз не можемо допомогти одне одному, то коли? У війни є жахливі наслідки, та є один позитивний: українці, бельгійці, та вся Європа зблизилися як ніколи раніше. Ми маємо підтримувати це зближення не лише на один день, а й надалі", - підсумувала вона.

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