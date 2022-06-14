Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон
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У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.
Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена Україні, потрапляє на чорний ринок.
"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.
Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.
"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.