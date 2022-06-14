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Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон

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Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон
У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.

Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена ​​Україні, потрапляє на чорний ринок.

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"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.

"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    нам еще только этого не хватало....Если не дай Бог, такое подтвердится, вот просто сразу с*ку к стенке и даже без тройки - расстрел.
  • Роман Шишацкий
    Не понял. А откуда вообще такие слухи ? Опять кацапы ?
  • Стрелок
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