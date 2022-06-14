На південному напрямку протягом 13 червня знищено 28 окупантів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдется у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, має варіант тільки відступу на рубежі оборони.
Але з повітря противник здійснив 2 гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.
В районі Снігурівки відбувся повітряний бій. З винищувача Су-35 було випущено рекету "повітря-повітря" по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався.
Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом "Орлана-10", на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом "заземлено" вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер.
В цілому ж під час виконання вогневих завдань, в тому числі і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів, та 10 одиниць техніки, серед яких крім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Результати 2 авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточнюються.
На Одещині місцеві мешканці продовжують випробовувати долю. Протягом дня силами патрулюючих узбережжя підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби було виявлено 2 екстремалів-пірнальників. Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку. Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.
Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складає 4 кораблі – носії крилатих ракет – та 3 вдк. Блокада судноплавства, психологічний тиск та загрози з моря залишаються актуальними".