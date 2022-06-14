На південному напрямку протягом 13 червня знищено 28 окупантів та 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України за 13 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдется у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, має варіант тільки відступу на рубежі оборони.

Але з повітря противник здійснив 2 гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

В районі Снігурівки відбувся повітряний бій. З винищувача Су-35 було випущено рекету "повітря-повітря" по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався.

Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом "Орлана-10", на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом "заземлено" вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер.

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В цілому ж під час виконання вогневих завдань, в тому числі і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів, та 10 одиниць техніки, серед яких крім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Результати 2 авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточнюються.

На Одещині місцеві мешканці продовжують випробовувати долю. Протягом дня силами патрулюючих узбережжя підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби було виявлено 2 екстремалів-пірнальників. Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку. Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складає 4 кораблі – носії крилатих ракет – та 3 вдк. Блокада судноплавства, психологічний тиск та загрози з моря залишаються актуальними".

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