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Зеленський про перемовини з РФ: Говоритимемо, якщо Росія буде готова покласти край війні

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Зеленський про перемовини з РФ: Говоритимемо, якщо Росія буде готова покласти край війні
Україна готова вести мирні переговори з Росією тільки в тому випадку, якщо противник матиме намір покласти край війні.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю виданню ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Так ведь Параша тоже готова договориться посередине. Днепра...
  • Olena Lynch
    опять будет убеждать Путина отходить на границе до 23 февраля .Так такого не будет, путин же явно сказал ему в ответ на его записочку "я вас уничтожу". Вот чем оборачивается ************* о шашличках .
  • Andrii Pushkarchuk
    Взагалі то, смерть москалям!
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