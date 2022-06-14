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Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

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Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW
В Інституті вивчення війни припускають, що окупаційна влада влаштувала терористичну діяльність у Мелітополі та Бердянську до Дня Росії 12 червня. Мета – звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

Деталізуючи це припущення, в ISW наводять слова колаборанта, очільника окупаційної адміністрації на захоплених територіях Запорізької області Володимира Рогова. Він зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську. Однак згодом з невідомих причин він відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції.

Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією. - Ред.) районах".

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Топ коментарі

  • Петрович123456
    Вообще, какое то животное извращение. Называют украинцев- защитников своей земли террористами(мечта *****, в конце концов называть всех украинцев террористами), и при этом сами же совершают теракты против самих себя. Ну просто эпические ******.
  • Garry Grant
    Сколько можно обращать внимание на кацапские кривлянья? 8 лет одно и то же.
  • Иван Петров d4225322
    А еще они Донецк обстреливают, чтобы у них был повод своих защитников на Западе рассказывать что Украине нельзя оружия давать и чтобы у них была картинка "разбомбленного" Донбасса за восемь лет. Надеюсь всё это документируется, так как они же будут врать как во всем.
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