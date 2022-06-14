Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

В Інституті вивчення війни припускають, що окупаційна влада влаштувала терористичну діяльність у Мелітополі та Бердянську до Дня Росії 12 червня. Мета – звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

Деталізуючи це припущення, в ISW наводять слова колаборанта, очільника окупаційної адміністрації на захоплених територіях Запорізької області Володимира Рогова. Він зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську. Однак згодом з невідомих причин він відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції.

Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією. - Ред.) районах".

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