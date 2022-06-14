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Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи, - Стефанчук

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Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи, - Стефанчук
Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства у Європейському Союзі та провести для цього всі необхідні реформи.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо отримати першу точку старту, дорожню карту, яку ми маємо виконати для того, щоб стати повноцінним членом ЄС", - сказав Стефанчук під час зустрічі з колегами Федерального парламенту Бельгії - головою палати представників Еліан Тільйо та головою комітету із закордонних справ Ельз Ван Хоф..

За його словами, Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства із проведенням усіх необхідних для цього реформ.

Стефанчук висловив сподівання, що голова палати представників парламенту використає свій вплив, щоб Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

У свою чергу Тільйо висловила підтримку Україні.

"Роль України дуже важлива, і не лише для вашого членства, а загалом для Європейського Союзу, на ваших плечах багато що лежить", - зазначила вона.

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Зауважимо, що наразі Стефанчук перебуває з робочим візитом у Бельгії.

Топ коментарі

  • Олександр Закора
    Україна то готова, але не з вами, зелені гниди. Перший крок до Європи - це вас позбутися.
  • Olexa Pluzh
    Україна вже готова і ваш кодлан реформувати.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Для демонстрации серьезности намерений, необходимо провести очистку от кремлевских шестерок и выдать отца всей коррупции следственным органам США.
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