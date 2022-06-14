Байден продовжив ще на рік санкції проти Білорусі

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв’язку з діями та політикою режиму республіки Білорусь, що передбачає також продовження санкцій проти влади цієї країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - зазначається в документі.

У цьому зв’язку президент зауважив, що продовжує дію надзвичайної ситуації, пов’язаною із республікою Білорусь після 16 червня, ще на один рік.

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