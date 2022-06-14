Новини • Війна

Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та об'єкти "Азоту" і "Склопластику", - Гайдай. ФОТОрепортаж

11 14825
У Сєверодонецьку ситуація вкрай загострена - війська РФ нищать багатоповерхівки та "Азот".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєверодонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - зазначив Гайдай.

Як зауважується, активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка.

Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 01
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 02
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 03
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 04
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 05
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог посилився 2-ма батальйонними тактичними групами на Сєверодонецькому напрямку. Окупанти закріплюються у Відродженні, - Генштаб

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два.
Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
  • Анатолий К 65c6a92d
    Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
  • Николай Ворошилов
    Мариуполь 2.0
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини