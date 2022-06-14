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Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"

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Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"
Війська РФ сьогодні зранку завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Одеса.Офіційно".

"По Одещині ворог ранком знов завдав ракетного удару. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Victor Frey
    Тому що поставлена путіним мета знищення України. І тут ілюзій не повинно бути - або ми або вони
  • Garry Grant
    Это ж кацапня каждое утро просыпается с одной единственной мыслью-что в Украине уничтожить,что обстрелять, сколько украинцев убить...Пи#дец какой-то.🤦
  • Kindrat74
    От цікаво, вже три місяці читаю, що завдали удару по Одещині (там ракетний, ОК, дальність), зараз часто по Сумщині та Чернігівщині (з МІНОМЕТІВ!!!) - з якої причини ЖОДНОГО разу не було повідомлення на зразок: "Точка вильоту була встановлена і по ній був нанесений масований удар у відповідь"??? Це що, комплекс жертви??? Я не кажу про ракети, але коли з МІНОМЕТІВ чи арти - то це як???
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