Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут

Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.

Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:

паливо рідке (мазут);

вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

газ природний українського походження.

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Нагадаємо, 7 червня уряд створив штаб із підготовки України до старту нового опалювального сезону.