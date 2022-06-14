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Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут

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Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут
Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.

Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:

  • паливо рідке (мазут);

  • вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

  • газ природний українського походження.

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Нагадаємо, 7 червня уряд створив штаб із підготовки України до старту нового опалювального сезону.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Не прошло и три месяца войны...
  • Alex Tiger
    Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

    Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
  • Віталій А
    Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

    Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
    А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
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