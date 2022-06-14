Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут
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Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.
Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.
Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:
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паливо рідке (мазут);
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вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);
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газ природний українського походження.
Нагадаємо, 7 червня уряд створив штаб із підготовки України до старту нового опалювального сезону.