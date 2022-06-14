Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,5 тис. осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1434 танки та 3503 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 500 осіб.