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Мароканець Брагім Саадун, якого хочуть стратити окупанти, має громадянство України, - батько

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Мароканець Брагім Саадун, якого хочуть стратити окупанти, має громадянство України, - батько
Брагім Саадун став громадянином України в 2020 році, після року служби в армії.

Про це, як пише Reuters, повідомив його батько Тахар Саадун, інформує Цензор.НЕТ.

За словами батька, Брагім збирався вивчати аерокосмічні технології в університеті в Києві, і для цього йому було потрібно громадянство України.

Чоловік також зазначив, що його син здався в полон добровільно, тож його мають утримувати як військовополоненого. Зараз, за його словами, родина Саадуна не має контакту з "адвокатом" сина.

"Як родина ми потерпаємо через відсутність контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією. Це посилює наші страждання", - сказав він журналістам.

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Топ коментарі

  • Muron
    Кацапи і юриспунденція, це як свиня і Сонце.
  • Alisa Korovieva
    Господи, спасай Азов і цього хлопчину, бо ніхто крім Тебе....
  • Boruh Zackelberger
    До чого це тупе питання?
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