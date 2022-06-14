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SWIFT припиняє надавати послуги Сбербанку РФ та ще двом банкам

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SWIFT припиняє надавати послуги Сбербанку РФ та ще двом банкам
Система передачі фінансових повідомлень SWIFT з 14 червня перестає надавати послуги "Сбербанку", "Россельхозбанку" та "Московскому кредитному банку".

Таке рішення було ухвалено у рамках шостого пакету антиросійських санкцій ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що від SWIFT з 12 березня 2022 року було відключено ВТБ, банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк", банк "Россия", "Новикомбанк", а також держкорпорацію ВЕБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переклад ЦП, довідкової інформації) до виконання транзакцій над ринком платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

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SWIFT є приватною асоціацією зі штаб-квартирою у Бельгії. Компанія неодноразово заявляла, що не має повноважень приймати рішення про ті чи інші санкції. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів приймається виключно компетентними державними органами, зазначала асоціація. Водночас, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, вона зобов'язана дотримуватися норм ЄС.

Євросоюз із 12 березня 2022 року заборонив надавати послуги передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції. SWIFT після цього підтвердила, що відключить ці кредитні організації від системи.

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Топ коментарі

  • Valery Avdasew
    який ще Ощадбанк в росії? Там Сбербанк. Дратує, коли в Україні гривні і досі називають рублями, а Сбербанк Ощадбанком(
  • 5 копійок
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Сбєрбанку
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