Чим швидше та більше зброї отримає Україна, тим ближчим буде мир, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав союзників якомога швидше дати Україні необхідну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це він заявив в ефірі BBC WORLD SERVICE.

"Повільно, але впевнено Україна виграє війну проти російської агресії. Попри те, що Росія має вдесятеро більший арсенал для їхніх гаубиць та ствольної артилерії. Це справді складно. Якби ми мали більше зброї, більше артилерії та більше танків, це був би коротший шлях до перемоги. І це також означало б коротший шлях до миру. Можете собі уявити: чим більше зброї, тим ближчим є мир. І це саме про Україну та ситуацію на Донбасі, на сході нашої держави", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, Україна не готова поступитися частиною території задля припинення війни.

"Територіальна цілісність України не є предметом для компромісів. Як не є вона і предметом для переговорів. Адже це не зупинить Путіна. Це буде черговим фактом, який мотивуватиме його продовжувати свою агресію. І ніхто не знає, де завтра опиняться російські сили. Може на Готланді в Швеції, чи на Алясці в Сполучених Штатах, чи в країнах Балтії на кордоні з Росією", - пояснив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що потрібно зупинити всі спроби Путіна шантажувати Європу.

"Адже війна ця не лише проти України. Це війна проти всього цивілізованого світу. І нам слід віднайти правильні відповіді на всі ці спроби шантажу", - підсумував Порошенко.

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