Новини • Війна

Повідомлено про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога у 2014 році, - ДБР

7 44330
Повідомлено про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога у 2014 році, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

"Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", - інформують в ДБР.

Також повідомляється, що наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Також читайте: СБУ повідомила про підозру у державній зраді чиновниці одного з "міністерств АР Крим": зловмисницю взято під варту

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Виктор Паплинский
    2022-2014=8 лет...

    С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...

    Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
  • Kolja Stambulskij
    до чого така швидкість....
  • Ніна Тарасюк
    всі справа в тому, що прокурорам, слідчим та суддям немає часу займатися такими дрібницями... це ж не хлібна справа... є завдання важливіші - набивати свої кишені, користуючись службовим положенням та виконувати замовлення влади в стилі "чєго ізволітє"...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини