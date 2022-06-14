Повідомлено про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога у 2014 році, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

"Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", - інформують в ДБР.

Також повідомляється, що наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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