Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші", яку Мін’юст вважає проросійською.

Про це повідомляє рух "Чесно" із посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні, інформує Цензор.НЕТ.

Очільником цієї партії є екснардеп Євгеній Мураєв.

Це вже четверта заборонена проросійська партія і сьогодні суд розглядатиме справи по ще 4 партіях, зокрема справи щодо партій Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Майно партії НАШІ та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

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