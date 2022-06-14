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Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

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Суд заборонив партію Мураєва "Наші"
Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші", яку Мін’юст вважає проросійською.

Про це повідомляє рух "Чесно" із посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні, інформує Цензор.НЕТ.

Очільником цієї партії є екснардеп Євгеній Мураєв.

Це вже четверта заборонена проросійська партія і сьогодні суд розглядатиме справи по ще 4 партіях, зокрема справи щодо партій Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Майно партії НАШІ та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
  • Бенина Мама
  • Solsky Wasyl
    ха, партію заборонити це мало, треба ще заборонити і мураєва і всіх його посіпак, всіх шльох мураєвських, що на марафоні зараз, о диво, на владу працюють. Що, не було нормальних журналістів, крім цих шмар?
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