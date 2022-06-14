Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО, бо не хотіли йти на передову в Донецькій області, - ГУР МО

Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що окупанти познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

"Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті прийому брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Тепер командування полку окупантів пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а рашисти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

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