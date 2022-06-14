Інформація про холерну паличку у водопровідній воді у столиці - фейк і частина інформаційної боротьби, - "Київводоканал"

ПрАТ "АК "Київводоканал" спростовує інформацію про те, що водопровідна вода в столиці може бути небезпечна та через неї можуть поширюватись хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

"Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "Київводоканалі", ця інформація не відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

Підприємство наголошує, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна.

Також повідомляється, що "Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку.

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"Інформація про нібито неякісну водопровідну воду є частиною інформаційної боротьби, яка точиться у рамках війни з російськими окупантами. Навіть у найскладніші часи, у період активних бойових дій навколо міста, "Київводоканал" суворо дотримувався технологій водопідготовки та подавав у домівки киян безпечну питну воду. Ми продовжуємо це робити і надалі, жодних причин для хвилювання щодо безпеки водопровідної води немає", - сказав голова правління - генеральний директор "Київводоканалу" Сергій Крушановський.