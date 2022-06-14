Два найбільші банки США призупинили операції з російським держборгом, - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomber, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group (SPB: GS) вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати і нові, і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.
"Відповідно до оновленого керівництва OFAC і згортання Goldman Sachs діяльності, пов'язаної з Росією, фірма більше не здійснюватиме певних операцій із формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - ідеться у заяві одного з банків.
Раніше OFAC повідомило, що ліцензію, яка дозволяла транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями Мінфіну РФ та Банку Росії терміном до 25 травня, не буде продовжено.