Росія збільшує бюджет на виробництво озброєння, але у неї можуть бути проблеми через санкції та брак досвіду, - розвідка Британії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер британської розвідки.
"Російська влада прогнозує, що витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів (8,5-10 мільярдів фунтів стерлінгів). Це означатиме збільшення оборонного бюджету росії на 20%", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, збільшення фінансування дозволить повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити потреби, які виникають під час війни з Україною. Однак можливі проблеми з задоволенням цих потреб через ефект від західних санкцій та брак досвіду.
Наприклад, проблемним залишається російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки. Це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні.
Також у розвідці констатували, що наразі основною метою Росії залишається наступ на Сєвєродонецьк. Крім того, західна група військ, ймовірно, вперше за декілька тижнів досягла невеликого просування на Харківському напрямку.