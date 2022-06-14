Поліцейських із Ростовської області відправляють у відрядження на окупований Донбас, - росЗМІ

Співробітників поліції Ростовської області з березня відправляють у відрядження на окупований Донбас.

Про це пише Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Найчастіше це відрядження у великі міста ОРДЛО: Луганськ, Донецьк, Макіївку, Горлівку та інші. Наскільки це масові та регулярні заходи не уточнюється.

"Хтось проводить там місяць, хтось залишається як на постійному місці дислокації. Здебільшого вони стежать за правопорядком у місті як звичайні поліцейські: оформляють протоколи, виїжджають на виклики. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість працівників міліції "ЛНР" та "ДНР" перебувають на спецоперації та охороняти міста нікому", - розповіло джерело.

Офіційно в МВС Ростовської області заявили, що інформації про відрядження поліцейських на Донбас не мають.

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