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Знищення дослідного танка Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колони Кантемирівської дивізії біля села Білки. ВIДЕО

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Українські воїни знищили російський дослідний танк Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колону Кантемирівської дивізії біля села Білки.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов новітній російський танк був знищений на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року. Група українських воїнів з 93-ї бригади, якими керував боєць з позивним Майор, знищила 6 танків, 25 автівок, 1БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" і взяла у полон 35 окупантів, використовуючи лише один трофейний танк Т-80БВМ.

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Топ коментарі

  • Yuriy Shudrya
    браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
  • Moshe Dayan
    Несвіжа русня.
  • Colt
    Знают "Дрозды", что получат *****...
    Спят крепким сном "Дрозды"...
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