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Україна повернула тіла ще 64 захисників "Азовсталі", - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 64 захисників "Азовсталі", - Мінреінтеграції
В Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції, Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання.

"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - зазначається в повідомленні.

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