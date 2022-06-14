Новини • Війна

Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді

10 09346
Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді
Заступник гендиректора лікарні на Херсонщині передав окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі встановили, що на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора.

З власної ініціативи він повідомив окупантам, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Також читайте: Жителька Бахмута передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
  • Garry Grant
    Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини