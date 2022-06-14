Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді

Заступник гендиректора лікарні на Херсонщині передав окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі встановили, що на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора.

З власної ініціативи він повідомив окупантам, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

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