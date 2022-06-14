Новини • Війна

Над Тернопільщиною збили кілька російських ракет: Попередньо - жертв та руйнувань немає (оновлено)

17 02226
Над Тернопільщиною збили кілька російських ракет: Попередньо - жертв та руйнувань немає (оновлено)
В Тернопільській області лунають вибухи.

Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - зазначив очільник міста.

Глава ОВА Володимир Труш попросив всіх залишатись в укриттях.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Надал заявив, що працює ППО.

Очільник області Труш поінформував, що сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 людей залишаються у лікарні після ракетного удару по Чорткову, - ОВА

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А в рило? "шоколадні" - на фронті, або волонтерять І ні одного зрадника! А от "слуги" або в тилу та за кордоном "батьківщину захищають", або в окупаційних адміністраціях свій "патріотизм" проявляють!
  • Nikolai Chizhevsky
    хочуть перервати західне постачання зброї-По предварительной информации, есть прилеты в Кременецкий район Тернопольской области
    Глава Тернопольской ОВА просит людей не выходить из укрытий также
    Два взрыва в Хмельницкой области в районе Теофиполя
  • Ksenia VB
    Взялись за захід
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини