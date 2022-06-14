Над Тернопільщиною збили кілька російських ракет: Попередньо - жертв та руйнувань немає (оновлено)
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В Тернопільській області лунають вибухи.
Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - зазначив очільник міста.
Глава ОВА Володимир Труш попросив всіх залишатись в укриттях.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Пізніше мер Надал заявив, що працює ППО.
Очільник області Труш поінформував, що сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.
Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.