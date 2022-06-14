Новини • Війна

Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)

11 77914
Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)
Над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - зазначив він.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграм-каналі, що чути вибухи у Львівській області.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише Садовий.

Пізніше Козицький повідомив у фейсбуці, що над Золочевом сили ППО збили ракету.

"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив він.

Читайте також: Вибухи лунають на Тернопільщині: Жителів просять залишатись в укриттях

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Тварюки кремлівські , достеменно знають , що на львівщині багато переселенців з дітьми зі всієі Украіни , от і гатять кончені уроди !!

    Вбийте вже ху@ ла , щоби не смердів на весь світ 😠
  • Saskia Jansen
  • Saskia Jansen
    Ihor Levytskyy

    June 11 at 6:20 PM ·

    У Украины появились боеприпасы, уничтожающие пехоту в окопах. Сколько ещё будет могил на кладбищах России?

    Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR

    Они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.

    САУ CAESAR - французская самоходная артилерийская установка калибра 155 мм. Такие уже действуют на линии фронта. Время, которое требуется расчету от момента занятия позиции до открытия огня занимает 3-5 минут.

    САУ CAESAR оборудована цифровой системой, и использует привязку к местности. В паре с беспилотником - это высокоточное и скорострельное орудие.

    Франция пообещала продолжить поставлять Украине тяжёлое вооружение. А Путин продолжает гнать на убой пушечное мясо.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини