Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)
11 77914
Над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ворожу ракету.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - зазначив він.
Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграм-каналі, що чути вибухи у Львівській області.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише Садовий.
Пізніше Козицький повідомив у фейсбуці, що над Золочевом сили ППО збили ракету.
"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив він.