Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною, - ОВА

Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Хмельницькою областю.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає.



Наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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