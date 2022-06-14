Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною, - ОВА
8 6899
Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Хмельницькою областю.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає.
Наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.