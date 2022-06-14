Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги, - прем'єр Португалії Коста

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста вважає, що дебати про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу можуть "розколоти єдність ЄС" та породити "хибні очікування".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Коста сказав, що "розбіжності серед членів ЄС стали б справжнім подарунком Володимира Путіна".

"Найкраща підтримка, яку Європейський союз може надати Україні, - допомогти зберегти її цілісність, а найкраще, що ми можемо їй запропонувати, - це єдність усієї Європи", - вважає прем'єр.

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"Головне - не юридичні дебати навколо України, а практичні постачання", - додав він.

Коста заявив, що його мета - на наступній Раді Європи "сформулювати ясне зобов'язання щодо підтримки прямо зараз і створити на довгу перспективу платформу для сприяння відновленню України".

Коста також сказав, що він не виступав проти статусу країни-кандидата для України, однак наголосив, що "конкретні та негайні заходи" пріоритетніші за багаторічні переговори про віддалену перспективу. На його думку, такі переговори можуть "створити помилкові очікування, які обернуться гірким розчаруванням".

Очікується, що 18 червня Єврокомісія опублікує висновки про те, чи варто надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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