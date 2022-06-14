Німеччина однією з перших країн ЄС спростила доступ до практики на території країни для українських адвокатів, - НААУ

Німеччина стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка швидко спростила доступ до практики на своїй території для українських адвокатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НААУ.

Так, 11 червня голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова та заступник голови НААУ Валентин Гвоздій провели робочу зустріч з керівництвом Федеральної палати адвокатів Німеччини (BRAK). Зустріч відбулася в рамках 50-ої конференції президентів адвокатських об’єднань Європи.

З німецької сторони участь взяли президент BRAK Ульрих Вессельс, керівник секретаріату BRAK та директор з питань міжнародної співпраці BRAK Вероніка Хьоррер.

Українська делегація подякувала німецьким колегам за надзвичайно важливу роботу, яку вони здійснили та продовжують здійснювати на підтримку українських адвокатів, які тимчасово перебувають в Німеччині.

"Зокрема ми вдячні за ту фінансову підтримку, яку німецькі адвокати та палати адвокатів Німеччини надали українським адвокатам. Ця допомога була отримана тими, хто її потребує згідно з розподілом опікунської ради", - наголосила Ізовітова.

Зазначається, що Німеччина стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка надзвичайно швидко спростила доступ до практики на своїй території для українських колег.

"Ми вдячні за довгі роки дружби та підтримки між нашими адвокатурами та дуже цінуємо це", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Вессельс висловив всіляку підтримку і запевнив, що німецькі колеги продовжать надавати посильну допомогу українським колегам без будь-яких вагань.

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